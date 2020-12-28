БК «Дніпро» підсилився досвідченим плеймейкером Джетером - ЗМІ

Баскетбольний клуб української Суперліги "Дніпро" домовився про контракт з 37-річним плеймейкером Юджином Джетером.

Натуралізований українець поповнить склад дніпрян після Нового року, повідомляє Sport Arena.

В Україні Джетер виступав за БК "Київ" (2007-2008 роки), а також після отримання громадянства представляв національну команду нашої країни. У Суперлізі на нього претендував столичний "Будівельник".

Останнім клубом Юджина став китайський "Фуцзянь Сюньсін". Він також грав за "Тяньцзінь Голд Лайонз", "Шаньдун Голден Старз", французький "Лімож", іспанські "Бадалону" та "Унікаху", ізраїльський "Хапоель" (Єрусалим). У США уродженець Лос-Анджелеса виступав в НБА за "Сакраменто Кінгз".

"Дніпро" посідає третє місце турнірної таблиці Суперліги, поступаючись "Київ-Баскету" та "Прометею".

Фото: fbu.ua.