Пустовий допоміг БК «Барселона» перемогти в гостях «Реал»

Іспанський баскетбольний" клуб "Барселона", за який виступає український центровий Артем Пустовий, переміг на виїзді мадридський "Реал" у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії - 87:82.

Гравець української національної збірної за 13 хвилин 27 секунд на паркеті набрав 4 очки і зробив 4 підбирання, повдіомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Це 13-та перемога "Барселони" в 16-ти поєдинках. Команда посідає третю сходинку у турнірній таблиці. Першим йде "Реал", другим - "Тенерифе".

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28-річний Пустовий (зріст - 216 сантиметрів) виступає у складі "Барселони" з літа 2018 року.

Фото: fbu.ua.