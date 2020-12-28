Пустовий допоміг БК «Барселона» перемогти в гостях «Реал»
Укрінформ
Іспанський баскетбольний" клуб "Барселона", за який виступає український центровий Артем Пустовий, переміг на виїзді мадридський "Реал" у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії - 87:82.
Гравець української національної збірної за 13 хвилин 27 секунд на паркеті набрав 4 очки і зробив 4 підбирання, повдіомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Це 13-та перемога "Барселони" в 16-ти поєдинках. Команда посідає третю сходинку у турнірній таблиці. Першим йде "Реал", другим - "Тенерифе".
28-річний Пустовий (зріст - 216 сантиметрів) виступає у складі "Барселони" з літа 2018 року.
Фото: fbu.ua.