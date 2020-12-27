Визначено символічну збірну першої половини сезону баскетбольної Суперліги України
Укрінформ
Федерація баскеболу України (ФБУ) представила символічну збірну Суперліги за підсумками першої частини регулярного чемпіонату.
Як передає Укрінформ, склад символічної команди баскетбольної Суперліги першої половини сезону оприлюднив офіційний сайт ФБУ.
До символічної збірної Суперліги увійшли:
розігруючий захисник - Денис Лукашов («Прометей», 13 матчів) - 11,1 очка, 6,5 передачі, 3,5 підбора (РЕ 17.2);
атакуючий захисник - Джаред Террелл («Дніпро», 9 матчів) - 16,0 очка, 2,8 передачі, 1,4 підбора (РЕ 14.0);
форвард - Богдан Близнюк («Київ-Баскет», 12 матчів) - 13,5 очка, 5,6 підбора, 3,8 передачі (РЕ 17.8);
важкий форвард - Аверейл Югба («Тернопіль», 12 матчів) - 14,2 очка, 7,8 підбора, 2,1 передачі (РЕ 19.7);
центровий - Тайрел Нельсон («Хімік», 12 матчів) - 17,8 очка, 7,5 підбора, 2,8 передачі (РЕ 18.4).