НБА: «Детройт» Михайлюка поступився в двох овертаймах «Клівленду»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Захисник «Детройт Пістонз» українець Святослав Михайлюк набрав 12 очок в матчі проти «Клівленд Кавальєрс», передає Укрінформ.

Команда Михайлюка поступилася в двох овертаймах 119:128 і поки в новому сезоні не перемагала.

В інших матчах ігрового дня «Портленд Трейл Блейзерс» обіграв «Х'юстон Рокетс» (128:126), «Шарлотт Хорнетс» поступився «Оклахома-Сіті Тандер» (107:109), «Вашингтон Візардс» зазнав поразки від «Орландо Меджик» (120:130) «Нью-Йорк Нікс» програв «Філадельфія Сіксерс» (89:109), «Чикаго Буллз» поступився «Індіана Пейсерс» (106:125), «Сан-Антоніо Сперс» взяв гору над «Торонто Репторс» (119:114), «Юта Джаз» поступився «Міннесота Тімбервулвз» (111:116), а «Сакраменто Кінгз» обіграв «Фінікс Санз» (106:103).

На фото: Святослав Михайлюк (Getty Images).