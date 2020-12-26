Баскетболістки «Прометея» у січні зіграють у двох євротурнірах

Новостворена українська жіноча команда "Прометей" (Кам'янське) у січні наступного року стартуватиме одразу у двох міжнародних турнірах.

Окрім Єврокубка ФІБА, українки виступатимуть у Європейській жіночій баскетбольній лізі (ЄЖБЛ), повідомив пресслужбі клубу його президент Володимир Дубинський.

Стартовий тур ЄЖБЛ відбудеться 11-14 січня у словацькому місті Кошице. Там "Прометей" зіграє спочатку зі словацькою комнадою "Янг Ейнджелз", а потім з нідерландським клубом "Оранж Лайонз".

Матчі другого туру ЄЖБЛ відбудуться 25-27 січня у Лієпаї (Латвія).

Між турами ЄЖБЛ "Прометей" має зіграти 17-23 січня в Угорщині на груповому етапі Єврокубка.

Фото: prometeybc.com.