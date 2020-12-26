НБА: «Мілуокі» розгромили «Голден Стейт», «Денвер» поступився «Кліпперс»
Укрінформ
У північноамериканської Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
«Мілуокі» на домашній арені «Файсерв-форум» здобули розгромну перемогу над «Голден Стейт», «Денвер» в свою чергу програв на своєму майданчику «Кліпперс», повідомляє Укрінформ.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Денвер Наггетс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 108:121 (26:32, 29:40, 24:26, 29:23)
«Мілуокі Бакс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23)
«Бостон Селтікс» - «Бруклін Нетс» - 95:123 (22:26 32:25, 23:35, 18:37)
«Майамі Хіт» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 111:98 (29:26, 37:27, 22:26 23:19).
Фото: Getty Images.