Стартував новий сезон НБА: «Лейкерс» програв дербі Лос-Анджелеса

В новому сезоні в НБА виступатимуть два українських баскетболіста – Святослав Михайлюк («Детройт Пістонз») і Олексій Лень («Торонто Репторс»).

У ніч на 23 грудня стартував новий регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації (НБА), повідомляє Укрінформ. Чинний чемпіон «Лос-Анджелес Лейкерс» в першому матчі поступилися сусідам з «Лос-Анджелес Кліпперс» 109:116. Найрезультативніший гравець матчу: Пол Джордж («Кліпперс») – 33. В іншому матчі стартового дня «Бруклін Нетс» обіграв «Голден Стейт Ворріорс» 125:99. Найрезультативніший гравець матчу: Кайрі Ірвінг («Бруклін») – 26. Читайте також: Баскетбол: Олексій Лень не буде стартовим центровим в «Торонто» Фото: Getty Images