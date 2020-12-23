Стартував новий сезон НБА: «Лейкерс» програв дербі Лос-Анджелеса
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Укрінформ
В новому сезоні в НБА виступатимуть два українських баскетболіста – Святослав Михайлюк («Детройт Пістонз») і Олексій Лень («Торонто Репторс»).
У ніч на 23 грудня стартував новий регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації (НБА), повідомляє Укрінформ.
Чинний чемпіон «Лос-Анджелес Лейкерс» в першому матчі поступилися сусідам з «Лос-Анджелес Кліпперс» 109:116. Найрезультативніший гравець матчу: Пол Джордж («Кліпперс») – 33.
В іншому матчі стартового дня «Бруклін Нетс» обіграв «Голден Стейт Ворріорс» 125:99. Найрезультативніший гравець матчу: Кайрі Ірвінг («Бруклін») – 26.
Фото: Getty Images