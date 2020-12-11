Баскетбол: Олексій Лень не буде стартовим центровим в «Торонто»

Головний тренер клубу північноамериканської Національної баскетбольної асоціації "Торонто Репторс" Нік Нерс прокоментував одному з канадських телеканалів ситуацію щодо позиції центрового в команді.

За словами Нерма, українець Олексій Лень та канадець Кріс Буше стануть змінниками австралійця Арона Бейнса, якого використовуватимуть у якості стартового п’ятого номера у першості-2020/2021, повідомляє пресслужба ФБУ.

Минулого сезону Бейнс провів у старті 28 матчів за "Фінікс Санс", набираючи в середньому 13,6 очка, роблячи 6,7 підбора, 2,1 передачі і закидаючи 1,7 триочкових за 26,2 хвилини.

Олексій Лень зіграв у 2019/2020 роках 55 матчів. Спочатку за "Атланту", потім - за "Сакраменто". У середньому він набирав 8 очок, робив 5,8 підбирання, 0,9 передачі.

Усього за сім сезонів у НБА українець взяв участь у 467-ми поєдинках (у середньому мав за гру 8 очок, 6,3 підбирання).

Фото: 680news.com.