Суперліга: «Хімік» переміг «Прометей»
Укрінформ
Клуб з Южного здобув п’яту перемогу поспіль.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Хімік» (Южне) обіграв вдома «Прометей» (Кам’янське) - 86:83, повідомляє Укрінформ.
«Хімік» довів свою переможну серію до п’яти матчів, обігравши одного з фаворитів сезону «Прометей» - 86:83. Найрезультативніший гравець матчу: Тайрелл Нельсон («Хімік») – 26.
В іншому матчі дня «Одеса» приймає «Запоріжжя».
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 20 (10), «Дніпро» - 19 (10), «Прометей» - 18 (11), «Хімік» - 17 (11).
Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Київ-Баскет» обіграв вдома «Черкаських Мавп» 88:76.
Фото: сайт ФБУ