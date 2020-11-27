Суперліга: «Харківські Соколи» обіграли «Запоріжжя»

Клуб з Харкова обірвав серію поразок з семи матчів.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Харківські Соколи» обіграли вдома «Запоріжжя» - 79:68, повідомляє Укрінформ.

«Харківські Соколи» здобули першу перемогу у восьми матчах, обігравши вдома «Запоріжжя» - 79:68. Для гостей це вже шоста поразка поспіль. Найрезультативніший гравець матчу: Майк Кеффі («Запоріжжя») – 19.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Дніпро» - 19 (10), «Київ-Баскет» - 18 (9), «Прометей» - 17 (10), «Запоріжжя» - 16 (11).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 7-го ігрового тижня «Миколаїв» переміг вдома «Харківських Соколів» - 81:73.

Фото: сайт ФБУ