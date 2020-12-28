Мессі хоче пограти у США і повернутися до «Барселони»

Знаменитий футбольний форвард "Барселони" Ліонель Мессі хоче залишити каталонську команду.

Аргентинець поки не прийняв остаточного рішення, але хотів би пограти у Сполучених Штатах, але потім повернутися до іспанського клубу, повідомляє спортивна газета AS.

"Я хотів би пограти у США, щоб відчути американське життя і познайомитися з футболом у місцевій лізі. Але у кінцевому підсумку хочу в якій-небудь якість все ж повернутися до "Барселони". Я не забігаю занадто наперед, давайте подивимося, чим закінчиться нинішній сезон... Мені було непросто оголосити про те, що я хочу піти з "Барселони" минулого літа. Сім'я хотіла залишитися тут, але я відчував, що час йти. Те, як легко клуб попрощався з Луїсом Суаресом, давши піти йому до конкурента - це було божевіллям. Зараз зі мною все гаразд, і те, що відбувалося влітку, залишилося позаду. Чм розочну я переговори з клубами найближчим часом? Ні. Нині я зосереджений на "Барселоні" і хочу зробити все можливе для клубу", - заявив 33-річний Мессі.

У поточному сезоні Ліонель зіграв в 18-ти матчах "Барселони" у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

"Барселона" посідає п'яте місце турнірної таблиці іспанської Прімери, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з французьким "ПСЖ".

Фото: en.as.com.