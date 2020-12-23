Ла Ліга: Мессі побив рекорд Пеле, «Барселона» обіграла «Вальядолід»

Мессі забив за «Барселону» 644 голи.

В матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» обіграла на чужому полі «Вальядолід» 3:0, повідомляє Укрінформ.

У складі «Барселони» м’ячі забили Ленгле, Брейтвейт і Мессі. 3:0 – перемога «Барселони», яка посідає в турнірній таблиці 5-е місце – 24 очки після 14 матчів.

Для аргентинця цей забитий м'яч став 644-м у складі каталонського клубу. Таким чином, Мессі побив рекорд Пеле по голам у складі одного клубу. Бразилець забив 643 голи за «Сантос».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 32 (13), 2.«Реал» - 29 (14), 3.«Реал Сосьєдад» - 26 (16), 4.«Вільярреал» - 26 (15).

В іншому важливому матчі 15-го туру «Реал» приймає «Гранаду» (23 грудня, 20:45).

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