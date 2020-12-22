«Атлетіко» переміг і зміцнив лідерство в Ла Лізі

Мадридський клуб обіграв «Реал Сосьєдад».

В матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Атлетіко» (Мадрид) обіграв на чужому полі «Реал Сосьєдад» 2:0, повідомляє Укрінформ.

«Атлетіко» вийшов вперед на початку другого тайму – відзначився Ермосо. Льоренте на 74-й подвоїв перевагу гостей. 2:0 – десята перемога мадридців в сезоні.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 32 (13), 2.«Реал» - 29 (14), 3.«Реал Сосьєдад» - 26 (16), 4.«Вільярреал» - 25 (14).

В іншому важливому матчі 15-го туру «Реал» приймає «Гранаду» (23 грудня, 20:45).

Фото: AS