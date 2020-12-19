Ла Ліга: «Барселона» не зуміла обіграти «Валенсію»

Каталонці залишились на 5-у місці.

В матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» зіграла внічию на своєму полі з «Валенсією» 2:2, повідомляє Укрінформ.

«Барселона» не виграла в цьому сезоні 7 матчів з 13. Цього разу команда Рональда Кумана втратила перемогу в домашній грі з «Валенсією». У господарів м’ячі забили Мессі і Араухо. За «Валенсію» відзначились Діахабі і Максі Гомес.

«Барселона» набрала 21 очко і залишилась на 5-у місці. Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 29 (12), 2.«Реал Сосьєдад» - 26 (14), 3.«Реал» - 26 (13), 4.«Вільярреал» - 22 (13).

Інші важливі матчі 14-го туру: «Леванте» - «Реал Сосьєдад» (19 грудня, 19:30), «Ейбар» - «Реал» (20 грудня, 22:00).

Фото: AS