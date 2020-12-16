Ла Ліга: «Реал» переміг «Атлетік» і зрівнявся з лідерами

«Реал Сосьєдад», «Атлетіко» і «Реал» набрали по 26 очок.

В перенесеному матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» обіграв на своєму полі «Атлетік» (Більбао) 3:1, повідомляє Укрінформ.

З 13-ї хвилини господарі грали у більшості – у «Атлетіка» вилучили Рауля Гарсію. «Реал» повів у рахунку перед самою перервою – відзначився Кроос. На 52-й хвилині Капа несподівано забив м’яч у відповідь. Втім, два голи Бензема принесли «Реалу» перемогу 3:1.

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 26 (13), 2.«Атлетіко» - 26 (11), 3.«Реал» - 26 (13), 4.«Вільярреал» - 22 (13).

16 грудня зіграють інший важливий матч 19-го туру: «Барселона» - «Реал Сосьєдад» (22:00).

Фото: AS