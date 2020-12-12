Ла Ліга: «Реал» переміг в дербі Мадрида

Мадридський «Атлетіко» залишився лідером чемпіонату.

В центральному матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» обіграв на своєму полі «Атлетіко» 2:0, повідомляє Укрінформ.

В мадридському дербі «Реал» вийшов вперед на 15-й хвилині – відзначився Каземиро. На 63-й хвилині Карвахаль подвоїв перевагу господарів.

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1. «Атлетіко» - 26 (11), 2.«Реал Сосьєдад» - 25 (12), 3.«Реал» - 23 (12), 4.«Вільярреал» - 21 (12).

Інші важливі матчі 13-го туру: «Реал Сосьєдад» - «Ейбар» (13 грудня, 15:00), «Барселона» - «Леванте» (13 грудня, 22:00).

Фото: AS