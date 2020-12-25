Назарій Русин: Хочу розпочати тренування у загальній групі 19 лютого

Футбольний форвард київського "Динамо" Назарій Русин розповів про хід відновлення після перелому ключиці.

Гравець планує розпочати заняття у загальній групі динамівців 19 лютого, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"З моменту операції пройшов вже місяць. Я зробив контрольний рентген, який показав, що лікувальний процес йде добре, але кістки ще не зрослися повністю. Це неприємна травма. Адже зовсім не можна навантажувати верхній плечовий пояс. Відновлення проходжу вдома, роблю лише вправи для ніг, які дає мені динамівський тренер-реабілітолог. Окрім ніг, качаю прес. 19 лютого планую розпочати тренування у загальній групі. Різдвяні та новорічні свята також планую провести вдома у колі сім'ї. Дуже скучив за футболом і намагатимуся якомога швидше відновитися й повернутися в стрій", - сказав Русин.

Нинішнього сезону 22-річний футболіст зіграв 1 матч в УПЛ.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.