ФК «Динамо» оголосив про оренду Цітаїшвілі в «Ворсклу»

Футбольний півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі офіційно на правах оренди перейшов у полтавську "Ворсклу".

Оренда діятиме з 1 січня по 31 травня 2021 року, повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нинішнього сезону 20-річний Цітаїшвілі провів у складі "Динамо" 4 матчі (всі - у Прем'єр-лізі), у цілому зігравши 125 хвилин, м'ячів не забивав. Загалом за "біло-синіх" Георгій зіграв 24 поєдинки у всіх турнірах.

У турнірній таблиці чемпіонату України "Динамо" йде на першому місці, "Ворскла" посідає 5-ту позицію.

Контракт Цітаїшвілі з "Динамо" розрахований до кінця 2023 року.

Фото: dynamo.kiev.ua.