Мілевський продовжить футбольну кар'єру в закарпатському «Минаї»

Український футбольної клуб Прем'єр-ліги "Минай" оголосив про підписання контракту з форвардом Артемом Мілевським.

Про це повідомляє пресслужба "Миная", передає Укрінформ.

"Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. "Минай" - дуже хороша команда, і я дякую за нагоду грати за цей клуб, - сказав Мілевський. - Я переглянув останні матчі "Миная", поспілкувався з тренером Василем Кобіним. Мені тут подобається, і я розраховую принести користь команді".

Останнім клубом 35-річного гравця було "Динамо" (Брест), за який він забив 20 м'ячів і зробив 32 результативні передачі в 104-х матчах. Контракт з білоруським клубом був розрахований до 31 грудня 2020 року.

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Мілевський також відомий виступами за київське "Динамо". У складі багаторазових чемпіонів України він провів 228 матчів і забив 81 м'яч. Грав також за клуби Хорватії, Румунії, Росії та Угорщини.

Фото: fcminaj.com.