Чемпіонат УПЛ посідає 12 місце в рейтингу найдорожчих ліг Європи
Укрінформ
Чемпіонат України серед клубів Прем'єр-ліги (УПЛ) опустився на одне місце у рейтингу найдорожчих футбольних європейських першостей за версією Transfermarkt.
Як повідомляє цей німецький футбольный веб-сайт, з 11-го на 12-е місце України посунув елітний дивізіон Австрії (Бундесліга).
Загальна вартість гравців УПЛ оцінюється в 340,93 мільйона євро, чемпіонату Австрії - 344,73.
Лідери рейтингу - Англія (АПЛ) - 8,89 мільярда євро, Італія (Серія А) - 5,14, Іспанія (Ла Ліга) - 5,05, Німеччина (Бундесліга) - 4,51 та Франція (Ліга 1) - 3,44 мільярда євро.
Фото: transfermarkt.de.