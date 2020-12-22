Юрій Максимов: Сподіваємося на Цітаїшвілі, він перспективний футболіст

Головний тренер футболістів полтавської "Ворскли" Юрій Максимов прокоментував інформацію про оренду 20-річного вінгера київського "Динамо" Георгія Цітаїшвілі.

За словами наставника, 20-річний гравець має допомогти полтавцям у другій частині сезону, повідомляє Footballua.tv.

"Сподіваємося на Цітаїшвілі, на те, що він допоможе. Це перспективний футболіст. Хочемо підсилити й інші позиції, але побасимо. Буде залежати від якості футболістів. Нині поки нікого більше на прикметі немає", - заявив Максимов.

У поточному сезоні Цітаїшвілі провів чотири матчі (125 хвилин) за першу команду "Динамо", не відзначившись результативними діями. Також на його рахунку два поєдинки і один гол у чемпіонаті України U21.

"Ворскла" завершила першу частину сезону на 5-у місці в УПЛ. "Динамо" очолює турнірну таблицю.

Фото: vorskla.com.