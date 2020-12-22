Шаран: Узимку "Олександрію" залишать п'ятеро футболістів

Головний тренер футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Олександрія" Володимир Шаран підбив підсумки року, що минає і розповів про плани команди в міжсезоння.

Наставник олександрійців зазначив, що клуб має намір омолоджувати склад команди, повідомляє Footballua.tv.

"Звичайно, ми незадоволені результатами. Президент клубу теж незадоволений. Ми хотіли краще закінчити цей футбольний рік - хоча б на 2-3 позиції вище. Але що сталося, те сталося. Ми вирішили, що потрібно трохи омолоджувати склад, підтягувати гравців "молодіжки". Розумію, що вони не всі можуть відразу заграти, але треба робити якісь кроки, щоб у майбутньому "Олександрія" грала більш стабільно. Нашу команду залишать п'ятеро гравців. Я хочу спочатку поспілкуватися з ними. Неправильно буде, якщо вони про це дізнаються з телевізора або інтернету", - заявив Шаран.

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"Олександрія" завершила першу частину сезону на восьмій сходинці таблиці УПЛ.

Фото: fco.com.