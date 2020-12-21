УЄФА відзначив роботу на євроарені арбітра з України Катерини Монзуль

Український арбітр Катерина Монзуль з Харкова є однією із жінок-суддів, які відпрацювали на матчах єврокубків і успішно ламають стереотипи в сучасному футболі.

Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій, передає Укрінформ.

"Грудневий матч 5-го туру Ліги чемпіонів у Турині між "Ювентусом" та київським "Динамо" увійшов в історію. Уперше головним арбітром у цьому єврокубку стала жінка - Стефані Фраппар. 2019 року вона обслуговувала фінал Суперкубку УЄФА у Стамбулі. Фраппар - не єдина жінка-арбітр, яка регулярно працює на матчах у чоловічому футболі. Нинішнього сезону українка Катерина Монзуль судила матчі у Лізі націй та Лізі Європи", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що поєдинок Ліги Європи у Бельгії між "Гентом" і "Слованом", який пройшов 3 листпада, став першим, коли у цьому турнірі жінці-арбітру Катерині Монзуль допомагали жінки-асистентки. Це були також українки - Олександра Ардашева та Марина Стрілецька.

Фото: uaf.ua.