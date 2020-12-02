Українська жіноча бригада арбітрів судитиме матч Ліги Європи у Бельгії

На футбольному матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи "Гент" (Бельгія) - "Слован" (Ліберець, Чехія) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ. На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман. Додамо, що поєдинок у Бельгії відбудеться 3 грудня й розпочнеться о 19.55 за київським часом. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Ювентус» - «Динамо» Цікаво, що кольори господарів поля захищають одразу троє українських футболістів - Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, а в лавах гостей грає Тарас Качараба. Фото: uaf.ua.