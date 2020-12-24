«Мілан» вирвав перемогу у «Лаціо» і продовжує лідирувати в італійській Серії А

«Мілан» на своєму полі обіграв римський «Лаціо» в матчі 14-го туру італійської футбольної Серії А.

Зустріч пройшла на «Сан-Сіро» в Мілані і завершилася з рахунком 3:2 на користь «россонері», передає Укрінформ.

У складі господарів на 10-й хвилині відзначився Анте Ребич, а на 17-й пенальті реалізував Хакан Чалханоглу. Гості відповіли голами Луїса Альберто і Чіро Іммобіле на 27-й і 59-й хвилинах. Проте «Мілан» вирвав перемогу - в компенсований до другого тайму час м'яч забив Тео Ернандес.

«Мілан» набрав 34 очки і знову очолив турнірну таблицю чемпіонату Італії, обігнавши «Інтер» (33).

Фото: acmilan.com.