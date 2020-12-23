«Інтер» обіграв «Верону» і очолив турнірну таблицю італійської Серії А

Міланський «Інтер» здобув перемогу над «Еллас Вероною» у виїзному матчі 14-го туру чемпіонату Італії з футболу.

Поєдинок у Вероні завершився поразкою господарів з рахунком 1:2, передає Укрінформ.

У «Верони» на 63-й хвилині відзначився Іван Ілич, у складі гостей - Лаутаро Мартінес (52) і Мілан Шкріньяр (69).

Завдяки цій перемозі «Інтер» піднявся на перше місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 33 очки. "Чорно-синіх" сьогодні можуть обійти земляки з «Мілана» - у разі домашньої перемоги над римським "Лаціо".

Фото: inter.it.