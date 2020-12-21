«Ювентус» і «Наполі» зацікавлені в трансфері Зінченка

Взимку український півзахисник може залишити «Ман Сіті».

Італійські клуби проявляють інтерес до українського півзахисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка, повідомляє Calciomercato.

Українцем цікавляться «Наполі» і «Ювентус». Раніше повідомлялося, що «Ман Сіті» готовий продати Зінченко взимку. Він цікавий клубам Англії, Росії, Італії, Іспанії та Німеччини.

У цьому сезоні АПЛ Зінченко зіграв лише 13 хвилин.

Transfermarkt оцінює гравця в 20 мільйонів євро, його контракт з клубом розрахований до літа 2024 року.