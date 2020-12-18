«Ман Сіті» готовий взимку продати Зінченка

Усе залежить від того, чи захоче український півзахисник піти і чи клуб влаштує сума компенсації.

«Манчестер Сіті» в січні готовий вислухати трансферні пропозиції по Олександру Зінченку, повідомляє 90min.

Англійський клуб не ставить за мету позбутися від гравця, але готовий погодитися на його перехід, якщо цього захоче сам футболіст, а клуб влаштує пропозиція по ньому.

Головний тренер команди Хосеп Гвардіола переговорив із Зінченком про його майбутнє. Він сказав йому, що той може залишитися в клубі і боротися за місце в основі. Однак ясно дав зрозуміти, що йому не гарантоване місце в першій команді.

Відзначається, що 24-річним українцем цікавляться «Вулвергемптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Гем», а також клуби Росії, Італії, Іспанії та Німеччини.

У цьому сезоні АПЛ Зінченко зіграв 13 хвилин. Transfermarkt оцінює гравця в 20 мільйонів євро, його контракт з клубом розрахований до літа 2024 року.