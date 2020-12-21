БК «Черкаські Мавпи» розірвав угоду з боснійським легіонером
Укрінформ
Баскетбольний клуб української Суперліги "Черкаські Мавпи" та боснійський форвард Сеад Хаджифейзович дочасно розірвали угоду за взаємною згодою.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.
Нинішній сезон був для 31-річного балканського баскетболіста другим у "Черкаських Мавпах". До української команди він долучився влітку 2019 року і зміг стати одним з лідерів, набираючи 16,6 очка та роблячи 5,5 підбирання у середньому за матч.
Поточного сезону Хаджифейзович зіграв у 10-ти поєдинках. У середньому він набирав 6,2 очка, та мав 4,0 підбирання.
Фото: fbu.ua.