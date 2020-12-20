Кубок світу з біатлону: австрійський етап завершують гонки з масовим стартом

Четвертий етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія) завершується у неділю, 20 грудня, гонками з масовим стартом.

О 13.00 за київським часом у чоловічому масстарті на 15 км з чотирма вогневими рубежами візьме участь Дмитро Підручний, який стартуватиме під 26-м номером, передає Укрінформ.

У жіночій гонці з масовим стартом на 12,5 км о 15.25 Україну представлятиме Дар'я Блашко (23).

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Наступні два етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в Обергофі (Німеччина) 7-10 та 13-17 січня.