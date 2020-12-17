Росію відсторонили від міжнародних змагань на два роки

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні виніс вердикт у справі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

CAS підтримав рішення WADA про відсторонення Росії від всіх міжнародних змагань, проте скоротив термін дискваліфікації з чотирьох до двох років (до 16 грудня 2022 року) говориться у пресрелізі CAS.

Російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором на літніх Олімпійських іграх-2021 у Токіо, зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні та чемпіонатах світу. Також Росія не зможе приймати подібні турніри і подавати на них заявки.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонив Росію від участі у токійській Олімпіаді та світових чемпіонатах на найближчі чотири роки.

Причиною стали маніпуляції Московської антидопінгової лабораторії, яка вносила зміни до проб спортсменів у період з 2012-го по 2015 роки з метою приховування вживання заборонених препаратів.

Фото: fifa.com.