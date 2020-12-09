МОК визначив формат боксерського турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі

Виконком Міжнародного олімпійського комітету обговорив програму боксерського турніру на Олімпіаді 2024 року у Парижі.

Було прийнято рішення про скорочення кількості учасників боксерського турніру до 252-х боксерів (на Олімпіаді в Токіо 2021 року їх буде 286), причому квоту поділять порівну між чоловіками і жінками - по 126 учасників, повідомляє офіційний сайт МОК.

Загальна кількість олімпійських медалей у боксі (13) не зміниться у порівнянні з токійської Олімпіадою, однак у чоловіків замість восьми вагових категорій залишиться сім, а у жінок стане шість вагових категорій замість п'яти.

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"Уперше цей вид спорту досягне повної гендерної рівності. Конкретні вагові категорії МОК остаточно визначить у четвертому кварталі 2021 року", - зазначається у повідомленні.

Фото: olympic.org.