Україна виграла 20 медалей на юніорському ЧЄ з боксу

П’ятеро наших боксерів стали чемпіонами Європи.

Юніорська збірна України виграла 20 медалей (5 золотих, 4 срібних і 11 бронзових) на чемпіонаті Європи з боксу в болгарській Софії, повідомляє сайт ФБУ.

«Золото» континентальної першості виграли: Віталій Грабовський (вагова категорія 57 кг), Олександр Яровий (60 кг), Олексій Боклах (63 кг), Олександр Балабін (70 кг) і Вероніка Накота (до 66 кг).

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В загальному медальному заліку Україна посіла друге місце, поступившись лише Росії.

Таким чином, українські юніори перевершили результат 2019 року, коли на чемпіонаті Європи виграли 13 медалей (з них дві - золоті).

Фото: сайт ФБУ