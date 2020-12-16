Українка Ріжко виграла «золото» Кубка світу зі спортивної боротьби
Укрінформ
У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.
Переможницею турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії до 65 кг стала українка Тетяна Ріжко, передає Укрінформ.
У фіналі змагань Ріжко здобула впевнену перемогу над Іриною Рінгачі з Молдови - 14:4.
Бронзовими призерками Кубка світу сьогодні стали українка Катерина Зелених (59 кг), яка взяла гору над Еліф Янік з Туреччини (10:0), та Аліна Бережна (68 кг) - у протистоянні з Ганною Садчанка з Білорусі (10:0).
Загалом українські борчині виграли шість медалей в десяти вагових категоріях - одну золоту, одну срібну та чотири бронзові.