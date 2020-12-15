Українка Маланчук виграла "срібло" Кубка світу зі спортивної боротьби

У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який замінив чемпіонат світу в трьох видах боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Срібною призеркою турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії до 50 кг стала українка Лілія Маланчук, передає Укрінформ.

Маланчук на шляху до фіналу здолала перуанку Глорію Вілкапону (10:0) і Лізу Ерсель з Німеччини (16:7), поступившись у вирішальній сутичці за "золото" росіянці Катерині Полещук (0:10).

В "малих" фіналах за "бронзу" Ілона Прокопевнюк (62 кг) сьогодні зустрінеться з Луїзою Немеш з Німеччини, а Алла Белінська (72 кг) протистоятиме росіянці Катерині Захарченко.

Фото: wrestlingua.com.