Українка Ріжко - у фіналі Кубка світу зі спортивної боротьби
Сьогодні, 15, грудня, пройшли попередні сутички турніру жінок в категоріях до 57 59, 65, 68 і 76 кг, передає Укрінформ.
У фінал з українок пробилася Тетяна Ріжко (вагова категорія до 65 кг) яка поборола росіянку Марію Кузнєцову (8:4) і Мімі Ніколову Христову з Болгарії (13:8), передає Укрінформ.
За "золото" Ріжко зійдеться 16 грудня з Іриною Рінгачі з Молдови. У "малих" фіналах за "бронзу" Катерина Зелених (59 кг) зустрінеться з Еліф Янік з Туреччини, а Аліні Бережній (68 кг) протистоятиме Ганна Садчанка з Білорусі.
Нагадаємо, сьогодні у вечірних фіналах Лілія Маланчук (50 кг) розіграє"золото" з росіянкою Катериною Полещук. У сутичках за бронзові нагороди Ілона Прокопевнюк (62 кг) зустрінеться з Луїзою Немеш з Німеччини, а Алла Белінська (72 кг) - з росіянкою Катериною Захарченко.
Фото: unitedworldwrestling.org.