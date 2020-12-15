Українка Ріжко - у фіналі Кубка світу зі спортивної боротьби

У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Сьогодні, 15, грудня, пройшли попередні сутички турніру жінок в категоріях до 57 59, 65, 68 і 76 кг, передає Укрінформ.

У фінал з українок пробилася Тетяна Ріжко (вагова категорія до 65 кг) яка поборола росіянку Марію Кузнєцову (8:4) і Мімі Ніколову Христову з Болгарії (13:8), передає Укрінформ.

За "золото" Ріжко зійдеться 16 грудня з Іриною Рінгачі з Молдови. У "малих" фіналах за "бронзу" Катерина Зелених (59 кг) зустрінеться з Еліф Янік з Туреччини, а Аліні Бережній (68 кг) протистоятиме Ганна Садчанка з Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні у вечірних фіналах Лілія Маланчук (50 кг) розіграє"золото" з росіянкою Катериною Полещук. У сутичках за бронзові нагороди Ілона Прокопевнюк (62 кг) зустрінеться з Луїзою Немеш з Німеччини, а Алла Белінська (72 кг) - з росіянкою Катериною Захарченко.

Фото: unitedworldwrestling.org.