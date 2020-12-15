Збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби

У Белграді (Сербія) на особистому Кубку світу зі спортивної боротьби завершили свої виступи представники греко-римського стилю.

Як повідомляв Укрінформ, українській команді допомогли потрапити в топ-10 збірних світу бронзові медалі Семена Новікова (вагова категорія до 87 кг) і Миколи Кучмія (130 кг), а також успішні виступи Артура Політаєва (67 кг) і Ясафа Зейналова (77 кг), які поступилися в сутичках за "бронзу", посівши п'яті місця.

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Збірна України у підсумку посіла восьме місце у загальнокомандному заліку.

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Нагадаємо, що у вівторок, 15 грудня, за бронзові нагороди особистого Кубка світу з жіночої боротьби змагатимуться українки Ілона Прокопевнюк (62 кг) і Алла Белінська (72 кг), а Лілія Маланчук (50 кг) вийде на сутичку за золоту медаль.

На фото: Семен Новіков (праворуч) - UWW.