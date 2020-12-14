Українка Маланчук вийшла у фінал Кубка світу зі спортивної боротьби

У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Сьогодні, 14, грудня, завершилися попередні сутички турніру жінок в категоріях до 50, 53, 55, 62 і 72 кг, передає Укрінформ.

У фінал з українок пробилася Лілія Маланчук (вагова категорія до 50 кг), яка поборола перуанку Глорію Вілкапону (10:0) і Лізу Ерсель з Німеччини (16:7), передає Укрінформ.

За "золото" Маланчук зійдеться 15 грудня з росіянкою Катериною Полещук.

У "малих" фіналах за "бронзу" Ілона Прокопевнюк (62 кг) зустрінеться з Луїзою Немеш з Німеччини, а Алла Белінська (72 кг) протистоятиме переможниці "втішного" поєдинку Гріт Харшаран (Індія) - Катерина Захарченко (Росія).

На фото: Лілія Маланчук (праворуч) - UWW.