Українець Новіков виграв "бронзу" Кубка світу з греко-римської боротьби

В Белграді (Сербія) триває Кубок світу зі спортивної боротьби.

У перший день фіналів турніру з греко-римської боротьби бронзовим призером став українець Семен Новіков, який посів третє місце у ваговій категорії до 87 кг.

В "малому" фіналі за "бронзу" чемпіон Європи, переможець молодіжної першості світу харків'янин Новіков впевнено переміг іранця Хоссейна Ахмада Нурі - 12:4, повідомляє Укрінформ.

На нагороди Кубка світу в перший день фіналів також претендували українці Артур Політаєв (67 кг), Максим Євтушенко (72 кг) та Ясаф Зейналов (77 кг), які у вирішальних сутичках за місце на п'єдесталі у підсумку поступилися відповідно Славіку Галстяну з Вірменії, киргизу Руслану Царьову і Аленксандріну Гуту з Молдови.

Кубок світу зі спортивної боротьби завершиться 18 грудня.