Кучмій приніс Україні другу медаль на Кубку світу з боротьби в Сербії

На особистому Кубку світу зі спортивної боротьби в Белграді (Сербія), який замінив чемпіонат світу за трьома видами боротьби (греко-римської, вільної та жіночої), завершився заключний, другий медальний день турніру з греко-римської боротьби.

Останній комплект нагород розіграли класики у вазі до 130 кг, передає Укрінформ.

Українець Микола Кучмій у "малому" фіналі за третє місце на останніх секундах вирвав перемогу у Давіда Овасаряна з Вірменії (4:2) і став бронзовим призером змагань.

Таким чином, українські борці греко-римського стилю виграли дві нагороди Кубка світу.

Як повідомляв Укрінформ, володарем бронзової медалі у ваговій категорії до 87 кг напередодні також став харків'янин Семен Новіков.

Фото: mil.gov.ua.