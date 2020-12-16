Українці Яценко і Хоцянівський розіграють «бронзу» Кубка світу з вільної боротьби

У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби.

За підсумками попередніх сутичок турніру "вільників" в перший день фіналів, 17 грудня, виступлять українці Андрій Яценко (вагова категорія до 57 кг) і Олександр Хоцянівський (130 кг), передає Укрінформ.

Яценко в разі успіху у "втішній" зустрічі з румуном Разваном Ковачем зійдеться в поєдинку за "бронзу" із сербом Стеваном Мічичем. Хоцянівський у свою чергу в "малому" фіналі за третє місце зустрінеться з Денисом Храменковим з Білорусі.

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У другій змагальний день на борцівський килим сербської столиці також вийдуть українці Володимир Бурук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мраз Джафарян (86 кг) і Валерій Андрійцев (97 кг).

Фото: wrestling.com.