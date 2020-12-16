Кубок світу з вільної боротьби стартував у Сербії

На особистому Кубку світу зі спортивної боротьби у Белграді (Сербія) починають виступ представники вільного стилю.

Перші комплекти нагород "вільники" розіграють 16-17 грудня у вагових категоріях до 57, 70, 74, 92 та 125 кг, де Україну представлятимуть відповідно Андрій Яценко, Ігор Никифорук, Денис Павлов, Василь Сова та Олександр Хоцянівський, передає Укрінформ.

Заключні сутички Кубка світу відбудуться 17-18 грудня. На борцівський килим вийдуть українці Володимир Буруков (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг), Мраз Джафарян (86 кг) і Валерій Андрійцев (97 кг).

Нагадаємо, особистий Кубок світу зі спортивної боротьби замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

Фото: Getty Images.