Українки Прокопевнюк і Белінська - бронзові призерки Кубка світу зі спортивної боротьби

У Белграді (Сербія) триває особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

У перший день фіналів турніру з жіночої боротьби українські борчині завоювали три медалі, повідомляє Укрінформ.

До "срібла" Лілії Маланчук у ваговій категорії до 50 кг в скарбничку збірної України додали дві бронзові медалі Ілона Прокопевнюк (62 кг), яка в сутичці за третє місце перемогла німкеню Луїзу Немеш (3:1), і Алла Белінська (72 кг), взявши гору над росіянкою Катериною Захарченко (6:2).

Нагадаємо, що в другий день фіналів 16 грудня Тетяна Ріжко (65 кг) в поєдинку за "золото" зійдеться з Іриною Рінгачі з Молдови. У "малих" фіналах за "бронзу" Катерина Зелених (59 кг) зустрінеться з Еліф Янік з Туреччини, а Аліні Бережній (68 кг) протистоятиме Ганна Садчанка з Білорусі.

Кубок світу завершать 16-18 грудня представники вільного стилю боротьби.

Фото: worldwrestling.org.