Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Італії
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк успішно пройшла друге коло турніру ITF Val Gardena Südtirol Raiffeisen в італійському курортному містечку Сельва-ді-Валь-Гардена із призовим фондом 25 тис дол.
У матчі за чвертьфінал 18-річна киянка легко обіграла італійку Лауру Майр - 6:1, 6:0, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 52 хвилини.
В 1/4 фіналу Костюк зустрінеться з хорваткою Леєю Бошкович.
У парній сітці турніру українка виступає разом з досвідченою румункою Лаурою-Йоаною Паар. Їхні опонентки по чвертьфіналу - Мая Хвалинська (Польща)/Лінда Фругвіртова (Чехія).
Змагання у Сельві-ді-Валь-Гардені триватимуть до 20 грудня.
Фото: j48tennis.net.