Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Італії

Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Італії

Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк успішно пройшла друге коло турніру ITF Val Gardena Südtirol Raiffeisen в італійському курортному містечку Сельва-ді-Валь-Гардена із призовим фондом 25 тис дол.

У матчі за чвертьфінал 18-річна киянка легко обіграла італійку Лауру Майр - 6:1, 6:0, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 52 хвилини.

В 1/4 фіналу Костюк зустрінеться з хорваткою Леєю Бошкович.

У парній сітці турніру українка виступає разом з досвідченою румункою Лаурою-Йоаною Паар. Їхні опонентки по чвертьфіналу - Мая Хвалинська (Польща)/Лінда Фругвіртова (Чехія).

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Змагання у Сельві-ді-Валь-Гардені триватимуть до 20 грудня.

Фото: j48tennis.net.

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