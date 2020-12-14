Марта Костюк виграла стартовий матч на турнірі ITF в Італії
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк успішно пройшла перше коло турніру ITF Val Gardena Südtirol Raiffeisen в італійському курортному містечку Сельва-ді-Валь-Гардена із призовим фондом 25 тис дол.
18-річна киянка обіграла іспанку Нурію Паррісас-Діас - 6:2, 3:6, 6:1, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 40 хвилин.
Інша українка - 18-річна Дар'я Снігур у стартовій грі поступилася Юле Німаєр з Німеччини з рахунком 1:6, 3:6.
Змагання у Сельві-ді-Валь-Гардені проходитимуть з 14-го по 20 грудня.
Фото: j48tennis.net.