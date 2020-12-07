Теніс: WTA може розпочати новий сезон у Дубаї

Жіноча тенісна асоціація (WTA) хоче розпочати сезон-2021 з турніру категорії WTA-1000 (колишній Premier Mandatory) у Дубаї (ОАЕ).

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У Дубаї можуть пройти й матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії (11-14 січня). Планується, що після змагань у Дубаї гравці відправляться до Австралії. Ще одним варіантом для старту сезону розглядається Доха (Катар).

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Перший 2021 року тенісний турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії має розпочатися у Мельбурні 8 лютого. Перед стартом на гравців чекає двотижневий карантин, під час якого можна буде проводити тренування по 5 годин на день. На тренуваннях зможе бути присутнім лише один з членів команди, спаринг-партнер буде постійним. За два тижні тенісистів по п'ять разів протестують на коронавірус.

Фото: j48tennis.net.