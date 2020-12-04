Світоліна планує зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії

Світоліна планує зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії

Укрінформ
Краща українська тенісистка (№5 світового рейтингу) Еліна Світоліна в лютому збирається виступити на Australian Open-2021.

Цю інформацію Світоліна підтвердила у коментарі порталу BTU.

На початку 2020 року Еліна дійшла у Мельбурні до третього кола. Кращий результат українки на турнірі - чвертьфінал (2018 й та 2019 роки).

Світоліна виступає в основі Відкритого чемпіонату Австралії з 2013-го.

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Раніше тренер 2-ї "ракетки" світу румунки Сімони Халеп підтвердив намір своєї підопічної зіграти на Grand Slam в Австралії 2021 року.

Фото: j48tennis.net.

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