Четверо українок - у ТОП-100 рейтингу WTA за призовими 2020 року

Перша "ракетка" країни Еліна Світоліна та ще троє українок потрапили до ТОП-100 рейтингу WTA за кількістю призових у 2020 році.

Очолює список американська тенісистка Софія Кенін. В активі чемпіонки Australian Open та фіналістки "Ролан Гаррос" понад $4,3 млн за рік, повідомляє BTU.

До ТОП-5 також потрапили японка Наомі Осака ($3,4 млн), Іга Свентек з Польщі ($2,3 млн), білоруска Вікторія Азаренко ($2 млн), а також іспанка Гарбіньє Мугуруса ($1,9 млн).

Світоліна йде на 27-у місці ($625 тисяч), Даяна Ястремська - на 43-у ($486 тисяч), Марта Костюк - на 75-у ($322 тисячі), Катерина Козлова - на 99-у ($263 тисячі).

У загальному рейтингу WTA Світоліна наближається до позначки в $20 млн призових за кар'єру. Очолює цей список американка Серена Вільямс з активом у майже $94 млн).

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Додамо, що нинішнього року через пандемію коронавірусу змагання WTA були скасовані з березня до початку серпня.

Фото: j48tennis.net.