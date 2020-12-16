«Арсенал» і «Лідс» хочуть бачити у себе гравця «Шахтаря» Соломона - ЗМІ

Ізраїльскій вінгер української футбольної команди "Шахтар" (Донецьк) Манор Соломон потрапив до сфери інтересів клубів англійської Прем'єр-ліги.

У своєму складі 21-річного гравця збірної Ізраїлю хочуть бачити "Арсенал" і "Лідс", повідомляє Onlinegooner.

Відзначається, зокрема, що "Арсенал" у січні має намір посилити атакуючу лінію, і команді підходить Манор Соломон. "Лідс" може вступити з "Арсеналом" у боротьбу за футболіста.

Як повідомлялося, наприкінці минулого сезону підписати Соломона бажала італійська "Аталанта", але "Шахтар" відхилив пропозицію італійців у 12 млн євро.

Нинішнього сезону Манор провів за донецький клуб 17 матчів, забив 5 м'ячів і зробив 1 гольову передачу.

Фото: onlinegooner.com.