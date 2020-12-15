Хавбек «Шахтаря» Соломон: Буде приємно зіграти проти «Маккабі»

Ізраїльський футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Манор Соломон прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де українська команда зустрінеться з клубом "Маккабі" (Тель-Авів).

Гравець, зокрема, зазначив, що йому буде приємно зустрінеться на полі з партнерами по збірній Ізраїлю, повідомляє Footballua.tv.

"Буде приємно приїхати до Ізраїля і зіграти проти товаришів по національній збірній. Перед жеребкуванням у мене було передчуття, що нам дістанеться саме "Маккабі". Якщо ми зіграємо у свою гру, з ентузіазмом і хорошими індивідуальними і командними діями, то немає ніяких причин не перемогти "Маккабі". Але немає ніяких сумнівів, що суперники приїдуть підготовленими і не дадуть нам легко себе перемогти", - сказав Соломон.

Як повідомляв Укрінформ, "Шахтар" перший поєдинок проти "Маккабі" проведе 18 лютого у Тель-Авіві (початок - о 22.00), а матч-відповідь - 25 лютого на НСК "Олімпійський" у Києві (19.55).

Фото: shakhtar.com.